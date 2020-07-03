【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

Protector 在 FB 表示，即時推出 Protector 湖水綠口罩。

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雖然Protector 湖水綠口罩一直在市場有售，較數量極少，難以購得。今次廠方在官網發售的Protector 湖水綠成人口罩，一盒 30 個，為非獨立包裝，同售 $79.9。

▲ Protector 湖水綠口罩

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口罩規格

17.5cm x 9.5cm

BFE >98%

PFE >98%

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▲ Protector 湖水綠口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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