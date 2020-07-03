  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 18:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【台製口罩】台灣贈 20 萬口罩過濾率 99.7％ 芬蘭檢驗後讚品質頂級

行內熱話 17:45 2020/07/03

分享：

新冠肺炎在好些國家仍未有放緩跡象，之前更出現防護物資嚴重短缺的情況。台灣之前便以「Taiwan can help」作為口號，幫助世界不同地方，包括 5 月底時，捐贈了 20 萬口罩予芬蘭。芬蘭方面檢驗後，稱口罩品質頂級，過濾率高達 99.7%。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

芬蘭國會友台小組主席 Mikko Kärnä 向媒體表示，台灣捐贈給芬蘭的口罩，經芬蘭科技研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）檢驗證實品質頂級，過濾率達 99.7%。台灣駐芬蘭代表張秀禎指出，檢驗結果證明台灣製造產品品質優良，令人信賴，樂見政府捐贈的醫療物資在協助他國對抗疫情時發揮功效。 

【其他內容】   【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

根據芬蘭政府規定，口罩必須通過檢驗，才能提供給醫護人員使用。台灣捐贈的這批口罩，現時已在芬蘭北部 5 個醫療院區使用。

【其他內容】 【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2 口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款

 【其他內容】  SOGO 有現貨買啦! 台製康匠友你口罩 成人/小童款同售 $98/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 何兆洋

相關文章

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2 口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款
今日
【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2 口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款
【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個
今日
【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個
【附購買詳情】台製藍鷹牌口罩又有得賣啦! 各款香港代理今晚 6:30 快閃發售
今日
【附購買詳情】台製藍鷹牌口罩又有得賣啦! 各款香港代理今晚 6:30 快閃發售
健康問題 健康美容 疫情 口罩 芬蘭 台灣 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

下一篇文章

【提早派 1 萬】現金發放計劃提前 2 天派錢 最快 7 月 6 日周一有錢收 料能刺激消費市道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹