【台製口罩】台灣贈 20 萬口罩過濾率 99.7％ 芬蘭檢驗後讚品質頂級

新冠肺炎在好些國家仍未有放緩跡象，之前更出現防護物資嚴重短缺的情況。台灣之前便以「Taiwan can help」作為口號，幫助世界不同地方，包括 5 月底時，捐贈了 20 萬口罩予芬蘭。芬蘭方面檢驗後，稱口罩品質頂級，過濾率高達 99.7%。

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芬蘭國會友台小組主席 Mikko Kärnä 向媒體表示，台灣捐贈給芬蘭的口罩，經芬蘭科技研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）檢驗證實品質頂級，過濾率達 99.7%。台灣駐芬蘭代表張秀禎指出，檢驗結果證明台灣製造產品品質優良，令人信賴，樂見政府捐贈的醫療物資在協助他國對抗疫情時發揮功效。

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根據芬蘭政府規定，口罩必須通過檢驗，才能提供給醫護人員使用。台灣捐贈的這批口罩，現時已在芬蘭北部 5 個醫療院區使用。

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