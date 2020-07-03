【提早派 1 萬】現金發放計劃提前 2 天派錢 最快 7 月 6 日周一有錢收 料能刺激消費市道

早前以電子方式遞交現金發放計劃（俗稱「派 1 萬」）申請的朋友留意！政府今日（7 月 3 日）公布，現金發放計劃提前下星期一（7 月 6 日）起發放款項，如於 6 月 21 日至 6 月 30 日期間登記的話，將可提前於 7 月 6 日起 的 2 至 3 天內收到 HK$10,000 的。

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財政司司長陳茂波表示，由於透過電子登記現金發放計劃的比例較預期為高，讓銀行減省部分客戶核實工序，因此可更迅速處理有關登記，從而使在6 月 21 日至 6 月 30 日期間，經銀行進行電子登記的約 430 萬名合資格人士，可以提前於 7 月 6 日起 2 至 3 天內收取 HK$10,000 款項。假如是 7 月 1 日起經銀行進行電子登記的市民，則會於登記後約 1 星期收到款項。

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如為書面表格透過銀行或香港郵政登記的朋友，則如早前計劃公布所提，需按年齡分批進行登記。首批 1955 年或之前出生的人士，已在 6 月 21日起開始登記；第 2 批 1956 年至 1970 年出生人士，就可於 7 月 5 日開始登記。至於在 7 月 5 日至 7 月 18 日登記的人士，會同步在 8 月 3 日開始收到款項或領取支票通知。因此市民無須急於在首一、兩天登記，亦無須親身遞交表格的。

商界早前表示，政府派 1 萬正可刺激消費市道，商界亦準備不少優惠活動，吸引更多市民消費。

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