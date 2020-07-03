【附購買詳情】台製藍鷹牌口罩又有得賣啦! 各款香港代理今晚 6:30 快閃發售

藍鷹牌口罩香港代理表示，今晚將快閃開賣口罩 1 小時!

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香港代理指，今晚 6:30pm 將快閃開賣藍鷹牌口罩一小時, 發售藍鷹牌口罩包括：小量現貨醫用成人, 兒童及幼童50片盒裝 (只有綠色), 每盒售價為 $220。

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訂購方法:

買家需要在 6:30pm 於 Facebook 出帖的訂購帖 (官方 Facebook 按此) 之下留言,代理會按留言次序出訂單, 每人最多訂購2盒。買家必定要寫清楚購買什麼尺碼 (e.g. 成人 X 1 及 幼童 X 1), 如果成功訂購代理會在留言下確認，其後買家會收到代理提供的銀行入數資料作購買。

▲ 台製藍鷹牌口罩

運送方法:

新蒲崗公司上門自取 / 順豐到付

付款日期:

星期日或之前入數到公司中國銀行

出貨日期:

7 月8 號開始出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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