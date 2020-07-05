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【SME學堂】薄利多銷仍是賺錢主流？中國第二大電商平台拼多多市值700億美元超越京東

商管策略 09:56 2020/07/05

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中國電子商務行業發展蓬勃，而成立只有 5 年的拼多多，其市值已接近 700 億美元，並超越京東成為中國第二大電貿平台。拼多多之所以成功，除了看準社群商機，同時新冠肺炎在疫情下採用薄利多銷策略，成為不少消費者的選擇。

身家暴漲 成中國第3大富豪

拼多多創辦人黃崢曾在科技巨頭 Google 工作，其後離職成立電商歐酷網，售賣手機及電子產品。他在 2015 年成立拼多多，以優惠價格及社群操作的策略，抓捕捉消費者的網上購物模式。在今年 5 月，拼多多市值已接近 700 億美元，也讓年僅 40 歲的黃崢身家暴漲，並成為中國第 3 大富豪。財經雜誌《福布斯》5 月底公布的全球前 25 名富豪排行榜近兩個月的身家變化，黃崢成為財富增長最多的富豪，他憑著拼多多的股價上升令身家上升 179 億美元，總資產為 356 億美元。

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拼多多創辦人黃崢(左3)

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社群商機・薄利多銷 成定單增長動力

拼多多僅成立 5 年就成為中國第二大電商平台，主要是看準社群商機，跟通訊局巨頭《微信》合作，受惠於後者在中國的普及率以及流動支付的便利性，消費者可在微信上跟朋友分享商品、團購，用戶甚至不需另外下載 app，即可透過微信支付直接在微信上完成購買流程。此外，新冠肺炎疫情促進網上購物，拼多多靠著長期以來薄利多銷的銷售策略，加上主打民生百貨市場，價格比其他平台低，因此在疫情期間成為不少顧客的首選。

據拼多多 5 月公布的 2020 年第一季業績顯示，年度活躍買家數高達 6.28 億，比去年同期增加 1.85 億，每個買家支出平均增加 47%，達到 1,842 元人民幣 。

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Photo：拼多多商家入駐 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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