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【疫市營商】疫情下長者用品需求大增　網店加強送貨拓樂齡商機

商管策略 16:03 2020/07/06

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香港人口平均年齡近年飆升，社會高齡化問題愈來愈嚴重，但居家安老反造就商機？ 有商家看中網上消費的趨勢，開拓長者用品市場商機，提供送貨服務，以減輕「照顧者」負擔。在新冠肺炎疫情期間長者日用品需求上升，尤其尿片材質與口罩的原材料一樣，面對「求大過供」情況，靠進口貨維持穩定供應鏈。

善意長者用品專門店共同創辦人何嘉明（Mark）和黃盈忠（Jones），6 年前開始營運長者用品網店 Senimart，主要集中網上零售和 B2B（如：機構和院舍）送貨服務，新冠肺炎疫情期間長者日用品需求上升，尤其尿片材料與口罩的原材料一樣，加上封關令整個供應鏈中斷，取貨十分艱難。疫情爆發初期已經「未雨綢繆」，向相熟供應商取現貨。

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善意長者用品專門店共同創辦人黃盈忠（左）和何嘉明（右）

何嘉明稱：「中國首個爆發疫情的地方之一，貴少少靠進口貨維持供應鏈，之後日本和東南亞相繼封關，商戶瘋擁搶原材料，直至疫情蔓延難取進口貨」，雖然進口貨來源不同，幸好顧客接受不同產地貨源。

新冠肺炎疫情期間，網上消費模式顯商機。黃盈忠指：「數個月生意是好了，因所有實體店都無法營運時，反而造就網上商貿世界。」何嘉明補充，坊間許多復康店鋪在醫院和院舍附近，「照顧者」路過便買，買完就上去病房，是恆常購買長者用品的模式，甚少網店能提供服務。善意長者用品專門店提供不同地區送貨服務，包括安老院舍床位、醫院病房、唐樓、村屋和偏遠區域等，毋須照顧者四處奔波購買長者買日用品，減輕他們負擔。

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成人紙尿片的進口種類多，市面上甚少出現加細至加大尺碼，Senimart因應個別長者需要提供多元產品選擇。

何嘉明坦言：「院舍不足應付香港老人家居住。」他續指，多數提供床位給較嚴重的長者，普通老人家多數居家，導致整個社會環境改變，老人家都意識到幾方面轉變，第一、長者開始意識自己開始衰老；第二、長者體會使用什麼幫助生活，他們可能某些地方退化或身體情況不便；第三、新發展地區附近沒有長者用品店鋪，長者居民不便購買。

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根據社會福利署《安老院舍照顧服務總計》3月總覽，截至今年安老院、護理安老院和護養院，包括津貼和非牟利院舍，包括自負盈虧院舍及合約安老院內資助共 33,555 個宿位。事實上，香港老齡化問題近廿年飆升，開始加強推動居家安老，讓有需要老人入住院舍，但長者院舍床位「供不應求」。

事實上，政府統計處《香港人口推算 2017-2066》，2016 年 65 歲及以上長者人口，達116萬（佔總人口的16.6%），老齡化問題不能忽視，長者生活必需品，以至家居設計成連帶效應，Mark 和 Jones 希望提供全方位的長者生活服務，在 1 年前成立「宜居」長者家居設計公司。

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撰文 : 鍾采餘

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