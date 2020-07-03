【疫市營商】潮T瘋搶背後村上隆竟面臨破產　設計品牌如何在疫情下生存？

一場新冠肺炎疫情，重挫全球時尚界，就連不時與時裝界合作的藝術家亦不能幸免。日本著名藝術家村上隆（Takashi Murakami）早前在《Instagram》中表示，由於疫情影響，多項合作計劃被迫擱置，更透露其工作團隊 Kaikai Kiki 正面臨破產，不禁令人反思設計品牌在疫情下能否繼續生存。

原創動畫停製 團隊面臨破產

村上隆每次推出作品和聯乘 T 恤都引起消費者搶購，為數不少的合作為他帶來可觀收入。不過他最近透露，因為新冠肺炎疫情比想像中嚴重，而他近年又把資金押在製作原創動畫的計劃中，原先工作已取消，所以團隊正面臨破產危機；村上隆提到的原創動畫，最終也因為資金短缺而結束，讓不少人感到驚訝。至於 Uniqlo 早前推出他跟美國歌手 Billie Eilish 的聯名系列 T 恤，無論各地上市都出現搶購的情況，跟破產消息形成強烈對比。

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▲ 時尚品牌 J.Crew 早在 5 月已向法院申請破產保護。

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時尚品牌紛紛倒下

在美國也有不少時尚品牌因新冠肺炎疫情衝擊，宣佈破產或結業。美國知名時尚品牌 J.Crew，是疫情爆發以來首間正式宣布倒閉的時裝零售商，公司早在 5 月已向法院申請破產保護；位於紐約的著名時尚精品店 10 Corso Como 也不能幸免， 開幕僅 1 年半最終逃不過結束營業的命運。

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Photo：Miss Natalie D.@Flickr、Uniqlo