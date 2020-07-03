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【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

行內熱話 08:03 2020/07/03

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繼早前玩具槍生產商 Classic Army 推出港產口罩後，玩具車廠 Era Car 亦推出自家品牌口罩 ERAMASK。不過 ERAMASK 是廠方跟本地口罩廠 M Plus 合作推出，不是自己生產。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示，ERAMASK 是三層過濾口罩，符合歐盟的規格最高 EN14683 認證 TypeIIR 標準，提供 BFE≥98%/PFE≥95% 防護，最近更獲得歐盟 CE 認證。

ERAMASK 的防水面層採用防水不織布，中層過濾層為醫療口罩必須配備的熔噴不織布，底層吸濕層特意選用防敏感不織布，希望可以減低長期戴口罩時所產生的面部不適或過敏。ERAMASK 每盒 $75/30片，7 月 15 日派貨 。 

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

ERAMASK

 

【其他內容】  【附購買連結】LionRock Mask Nelson 測試證口罩達 BFE/PFE > 99%! 獨立包裝口罩平售 $59/30個

 【其他內容】  SOGO 有現貨買啦! 台製康匠友你口罩 成人/小童款同售 $98/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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