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【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

行內熱話 01:16 2020/07/03

分享：

香港口罩廠 TruCare 一直以低至 $110 賣一盒 50 個 Level 2 口罩，獲得好評。廠方剛帶來好消息，就是廠方的口罩已通過 Level 3 測試!  

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

TruCare 在 FB 表示， 廠方的口罩剛通過 Nelson Lab ASTM Level 3 的測試，正式由 Level 2 升級成 Level 3 口罩。廠方又指由於一直也是採用這批原材料製造口罩，所以已發售的 Level 2 口罩，同樣達至 Level 3 級數。廠方亦決定不加價，TruCare 的成人口罩，網上發售價為 $120盒/50個，到廠購買則為 $110盒/50個，全為現貨發售。

TruCare成人口罩

【其他內容】  【附購買連結】LionRock Mask Nelson 測試證口罩達 BFE/PFE > 99%! 獨立包裝口罩平售 $59/30個

TruCare成人口罩規格

-測試結果或認證：
-細菌過濾效率測試 ⩾98%
-微粒過濾效率測試 ⩾98%
-壓力差測試 <5.0 mm H₂O/cm²
-通過合成血液滲透阻力測試(160mmHg)
-可燃性測試 Class 1
-達到ASTM Level III 標準
-ISO 14644-1 無塵車間認證 (ISO Class 8)

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TruCare成人口罩售價

網上訂購： $120/盒 >>口罩訂購連結 << 
屯門工廠購買：$110/盒
(需直接到屯門新平街2號屯門工業中心E座7樓4室購買現貨口罩，開放時間逢星期一至六上午九時至下午八時)

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

TruCare成人口罩剛通過 Level 3 測試

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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