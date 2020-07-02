【附假口罩大圖】政府買670 萬個大陸版 Medicom 假口罩出事! 海關拘涉案口罩供應商負責人

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香港海關表示，正就一宗供應商向政府物流服務署（物流署）供應懷疑附有虛假商品說明外科口罩的案件進行調查。現時兩間涉案口罩供應商共四名董事及職員因涉嫌違反《商品說明條例》被捕。
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海關上月接獲一家口罩代理商舉報，指稱有供應商向物流署供應懷疑附有虛假製造商聲稱的外科口罩。海關隨即展開調查，發現涉案外科口罩由一間本地貿易商從內地進口，再經另一間本地貿易公司供應予物流署。該款口罩為五十片盒裝，包裝盒上印有一家內地生產商的資料。海關根據資料聯絡該生產商，經其代表查驗，發現涉案口罩的產品特徵及包裝盒設計，均與生產商製造的產品存在多項差別，證實涉案口罩並非由其公司製造。香港 Medicom 已出聲明，沒有把口罩賣給香港政府 (按此瀏覽詳情)。
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海關亦同時發現涉案口罩包裝盒上印有的商標，並沒有在香港註冊，但其英文字串法與該外科口罩生產商已註冊商標的英文字串法相同，涉嫌誤導消費者涉案口罩是該註冊商標品牌的產品。
海關其後於紅磡及觀塘的兩間涉案貿易公司，扣查一批文件，並拘捕兩男兩女，包括兩名公司董事及兩名職員。四名被捕人士年齡介乎三十六至四十四歲，現正保釋候查。海關亦安排涉案口罩樣本送交化驗所作菌落總數安全測試，結果顯示符合相關標準，未有違反《消費品安全條例》。雖然菌落總數沒有超標，但由於來歷不明，為安全起見，海關呼籲馬上停用。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。
根據物流署資料，該署曾分發約三百一十二萬個涉案口罩予十一個政府部門，庫存量為三百五十九萬個。較早前，物流署已通知各部門停用，並安排回收涉案口罩。經初步點算，需回收的口罩約一百五十八萬個，物流署會於回收後，將全數約五百一十七萬個口罩轉交海關處理。
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撰文 : 張文啟