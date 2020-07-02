【附假口罩大圖】政府買670 萬個大陸版 Medicom 假口罩出事! 海關拘涉案口罩供應商負責人

香港海關表示，正就一宗供應商向政府物流服務署（物流署）供應懷疑附有虛假商品說明外科口罩的案件進行調查。現時兩間涉案口罩供應商共四名董事及職員因涉嫌違反《商品說明條例》被捕。

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海關上月接獲一家口罩代理商舉報，指稱有供應商向物流署供應懷疑附有虛假製造商聲稱的外科口罩。海關隨即展開調查，發現涉案外科口罩由一間本地貿易商從內地進口，再經另一間本地貿易公司供應予物流署。該款口罩為五十片盒裝，包裝盒上印有一家內地生產商的資料。海關根據資料聯絡該生產商，經其代表查驗，發現涉案口罩的產品特徵及包裝盒設計，均與生產商製造的產品存在多項差別，證實涉案口罩並非由其公司製造。香港 Medicom 已出聲明，沒有把口罩賣給香港政府 (按此瀏覽詳情)。

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▲ 香港海關正就一宗供應商向政府物流服務署供應懷疑附有虛假商品說明外科口罩的案件進行調查

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海關亦同時發現涉案口罩包裝盒上印有的商標，並沒有在香港註冊，但其英文字串法與該外科口罩生產商已註冊商標的英文字串法相同，涉嫌誤導消費者涉案口罩是該註冊商標品牌的產品。



海關其後於紅磡及觀塘的兩間涉案貿易公司，扣查一批文件，並拘捕兩男兩女，包括兩名公司董事及兩名職員。四名被捕人士年齡介乎三十六至四十四歲，現正保釋候查。海關亦安排涉案口罩樣本送交化驗所作菌落總數安全測試，結果顯示符合相關標準，未有違反《消費品安全條例》。雖然菌落總數沒有超標，但由於來歷不明，為安全起見，海關呼籲馬上停用。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

▲ 圖為懷疑假冒的 Medicom SafeMask 口罩

根據物流署資料，該署曾分發約三百一十二萬個涉案口罩予十一個政府部門，庫存量為三百五十九萬個。較早前，物流署已通知各部門停用，並安排回收涉案口罩。經初步點算，需回收的口罩約一百五十八萬個，物流署會於回收後，將全數約五百一十七萬個口罩轉交海關處理。

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