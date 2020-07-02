【附購買連結】同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

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港產廠同舟 Unite Mask HK 表示，推出全家口罩保障計劃，提供同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩。
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Unite Mask HK 推出全家口罩保障優惠，一盒 50 個同舟港產成人 Level 2 口罩，加上一盒 50 個台灣順易利立體小童口罩，售價為 $199 一套。注意廠方 9 月才發貨。
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同舟口罩規格
- 香港製造三層掛耳式外科口罩
- 符合ASTM Level 2
- 符合歐美醫用口罩標準 (BFE, PFE>99%)
- 每盒50片
- 成人用口罩 (17.5 cm x 9.5 cm)
順易利幼童/兒童立體口罩規格
- 兩個尺寸可選 (A : 幼兒XS, 11cm x 9cm x 7.5cm, 耳掛5.5cm, 建議五歲以下配戴) (B : 兒童S, 12.5cm x 9cm x 9.5cm, 耳掛7.5cm, 建議五歲以上配戴)
- 3D 醫用立體口罩50片一盒 (藍色)
- 台灣製造
- 通過認證CNS 14774&CNS 14775
- 材質：表面層-PP非織物不織布，防潑水、防止口沫霧氣滲入。
- 中間層-MB熔噴不織布，有效阻隔。
- 底面層-PP+PE複合纖維，親膚材質透氣性佳，可吸附呼吸的水氣，舒適又乾爽。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟