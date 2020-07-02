全國人大常委會通過《港區國安法》，把該法列入《基本法》附件三。對於特別定製創作手工店，及售賣小量政治色彩商品的店鋪不太樂觀，有業界不感可惜，因應大環境隨波逐流「另謀出路」。

從事批發的 Marco Cheuk 認為毋須這麼害怕，做生意是供求，除非政府明確說明這類東西不可以賣，賣了會坐牢的話便「聽話」。他認為，店內展示帶有政治色彩物品，或店鋪內本身有售賣少少政治色彩產品，是應該拆走的。

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▲ 全國人大常委會於6月30日晚上11時，通過《港區國安法》，把該法列入《基本法》附件三。

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不過 Marco 指，上次政府發布的資助只夠應付 1 個月租金，他正在想辦法如可繼續經營，對生意人來說，有人買便有人賣，只要是合法便會做，始終生意看的是供求市場。

Marco 坦言，如果一些暗示或影射也扼殺時，我們營商就沒有自由，尤其產品創作。至於被問到產品創作是否變得局限時，他稱，不可以繼續做產品創作其實又不會覺得可惜，因為做生意始終是「隨波逐流，有錢便（合法地）搵」，但對長遠經營環境憂慮。

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