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【港區國安法】尖沙咀服飾店推網上節目營業額回升2成　惟做節目難百無禁忌

業界頭條 19:56 2020/07/02

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過往五一、七一黃金周都有大量遊客來港，生意滔滔；惟今年受之前反修例事件、新冠肺炎疫情打擊，旅客絕跡，零售業特別是中小企要另找方法撐過艱難市況。另外，港版國安法立法後，即便公司立場中立，亦令營商時有所顧忌。

尖沙咀加連威老道服裝店 Chill Shop，在近月眼看同區商舖一間間倒閉，東主佘林源說：「飲食業因為限聚令放寬而有點起色，但尖沙咀的零售業仍受重創，店鋪陸續結業。加連威老道內地客本地客皆無，更欠外國客。附近吉舖愈來愈多，就算是附近經營多年的髮型屋、雞蛋仔舖亦無法支持。還在做的店舖都是咬牙撐下去，希望自強慢慢等市道回復。」

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佘林源表示，近期改變經營策略配合疫市，改為網上節目推廣。現時 Chill Shop 逢星期三有老闆與觀眾交流的清談節目；星期五有銷售節目；星期日則是 live music ，吸引不同客群。佘林源亦有贊助其他 KOL 的節目以增加品牌曝光率，又會各個節目送出  T 裇，既有噱頭又能吸引有消費力的人流。新措施提升了店舖近兩成營業額。Chill Shop 正跟本地設計師合作，盼未來推出更多具本土特色的服裝，開拓客源。

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Chill Shop 佘林源在 Facebook 「粉墨登場」開 live 帶貨。

港區國安法近日通過，佘林源坦言：「不多不少都有影響，香港人支不支持國安法，大家心中有數。條例除了令市民驚恐外，亦令市民會加強自我審查，怕說話會觸犯法例。我們做的直播節目雖然不涉及政治，搞笑為主，但法例實施後亦注定不會再像過往暢所欲言，百無禁忌了。」

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撰文 : 陳文政

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