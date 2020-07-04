【SME學堂】貨品愈難搵愈賺得多？認識驚安之殿堂千億收入的經營哲學

日本驚安之殿堂（ドン・キホーテ，簡稱 Donki）位於銅鑼灣名珠城的分店將於 7 月 7 日（星期二）開幕，這個知名的大賣場自去年 7 月攻港後，已在荃灣及尖沙咀開設分店。店舖除了以平價貨品招徠，其「CVDA」經營策略更成功抓著顧客的心。

主打便宜雜貨年收入逾千億元

香港的店舖名稱為 Don Don Donki，日本店舖全名則是「驚安之殿堂！唐吉軻德」。當中漢字的「安」，在日文中代表「廉宜」的意思。創辦人安田隆夫於 1978 年在東京開設名為「小偷市場」的小型雜貨店，用此店名明顯是為了引人注意，可算是唐吉軻德的前身。但創業之路並非一帆風順，安田曾懇求廠商及批發商，將次貨、樣版、停產和客戶退回的貨品轉贈給他，結果小偷市場就以售價 10 日圓的原子筆及打火機打出名堂。安田在 5 年後售出「小偷市場」，並在 1989 年成立唐吉軻德，售賣生活用品、食品等。

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▲ 安田把店舖格局布置成「難找、難拿、難買」

獨特經營哲學成成功關鍵

安田隆夫亦有一套獨特的經營哲學：「CVDA」，他提倡便利（convenience）、折扣（discount）及娛樂（amusement）。經營零售店的常識是商品要容易找到、容易拿到，但安田卻反其道而行，把店舖格局布置成「難找、難拿、難買」，將貨品堆滿貨架上到天花板，留很少空間予通道，令客戶有尋寶的感覺，拉長他們的購物時間。顧客認為貨品是隨處擺放，事實上是「亂中有序」。店員會將毛利較高的貨品放在客人的當眼位置，以及通道的轉角位。安田認為客人會不自覺地買多這些貨品。

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▲ 驚安的殿堂將食物貨品掛天花當裝飾也算經典。

店舖另一特點是 24 小時營業，但其實在日本也非全部通宵營業；在香港，荃灣的海之戀分店也沒有跟隨這個傳統, 即使尖沙咀分店亦因應新冠肺炎疫情縮短營業時間。品牌除了在香港設有分店，夏威夷及新加坡都有分店，而日本的分店就超過 160 間。

驚安之殿堂母公司「唐吉訶德」市值曾突破 10,000 億日圓（約港幣 721 億元），估計全年營業額為 16,500 億日圓（港幣 1,189 億元）！可見賣雜貨也有出頭天。

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▲ 店舖掛滿不同的手寫大字海報

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Photo：DON DON DONKI Hong Kong