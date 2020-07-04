  • 30°C
香港時間 : 2020704日 (六) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】貨品愈難搵愈賺得多？認識驚安之殿堂千億收入的經營哲學

商管策略 18:50 2020/07/04

分享：

日本驚安之殿堂（ドン・キホーテ，簡稱 Donki）位於銅鑼灣名珠城的分店將於 7 月 7 日（星期二）開幕，這個知名的大賣場自去年 7 月攻港後，已在荃灣及尖沙咀開設分店。店舖除了以平價貨品招徠，其「CVDA」經營策略更成功抓著顧客的心。

主打便宜雜貨年收入逾千億元

香港的店舖名稱為 Don Don Donki，日本店舖全名則是「驚安之殿堂！唐吉軻德」。當中漢字的「安」，在日文中代表「廉宜」的意思。創辦人安田隆夫於 1978 年在東京開設名為「小偷市場」的小型雜貨店，用此店名明顯是為了引人注意，可算是唐吉軻德的前身。但創業之路並非一帆風順，安田曾懇求廠商及批發商，將次貨、樣版、停產和客戶退回的貨品轉贈給他，結果小偷市場就以售價 10 日圓的原子筆及打火機打出名堂。安田在 5 年後售出「小偷市場」，並在 1989 年成立唐吉軻德，售賣生活用品、食品等。

【相關文章】年收入600億美元！日本自動販賣機3招增銷售額

安田把店舖格局布置成「難找、難拿、難買」

獨特經營哲學成成功關鍵

安田隆夫亦有一套獨特的經營哲學：「CVDA」，他提倡便利（convenience）、折扣（discount）及娛樂（amusement）。經營零售店的常識是商品要容易找到、容易拿到，但安田卻反其道而行，把店舖格局布置成「難找、難拿、難買」，將貨品堆滿貨架上到天花板，留很少空間予通道，令客戶有尋寶的感覺，拉長他們的購物時間。顧客認為貨品是隨處擺放，事實上是「亂中有序」。店員會將毛利較高的貨品放在客人的當眼位置，以及通道的轉角位。安田認為客人會不自覺地買多這些貨品。

【相關文章】玩具王國 靠「抄考」？紐西蘭富豪 10 億美元成功之路

驚安的殿堂將食物貨品掛天花當裝飾也算經典。

店舖另一特點是 24 小時營業，但其實在日本也非全部通宵營業；在香港，荃灣的海之戀分店也沒有跟隨這個傳統, 即使尖沙咀分店亦因應新冠肺炎疫情縮短營業時間。品牌除了在香港設有分店，夏威夷及新加坡都有分店，而日本的分店就超過 160 間。

驚安之殿堂母公司「唐吉訶德」市值曾突破 10,000 億日圓（約港幣 721 億元），估計全年營業額為 16,500 億日圓（港幣 1,189 億元）！可見賣雜貨也有出頭天。

【相關文章】茶飲店跨界賣零食　趁疫情拓銷售渠道爭萬億元市場

店舖掛滿不同的手寫大字海報

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：DON DON DONKI Hong Kong

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市後續】日本食店結業潮？和民關閉65分店・幸樂苑縮營業時間
2020/05/28
【疫市後續】日本食店結業潮？和民關閉65分店・幸樂苑縮營業時間
【疫市營商】Nike裁員・Lululemon有心有力收購？搶攻家居健身市場加強用戶體驗
2020/07/02
【疫市營商】Nike裁員・Lululemon有心有力收購？搶攻家居健身市場加強用戶體驗
商業營銷 市場拓展 零售 驚安之殿堂

下一篇文章

【疫市營商】潮Tee瘋搶背後村上隆竟面臨破產　設計品牌如何在疫情下生存？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹