小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

網店MISS Mammy表示，將發售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩。

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店方表示，此日本口罩由小林藥品推出，為 2020 年新品，上月才推出。日本的零售價為 3300 日元，口罩支援 BFE/PFE 99% 防護，提供男士和中進/女士款， 1盒50個售價為 $118，購買 5 盒則低至 $99盒。



▲ 小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩

口罩發售款式



01: 中童及女士

(約 14.5x9.5cm)

02: 男士

約( 17.5x9.5cm)

8 月到貨，可門市自取

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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