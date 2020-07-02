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【附購買連結】小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

行內熱話 18:29 2020/07/02

分享：

網店MISS Mammy表示，將發售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，此日本口罩由小林藥品推出，為 2020 年新品，上月才推出。日本的零售價為 3300 日元，口罩支援 BFE/PFE 99% 防護，提供男士和中進/女士款， 1盒50個售價為 $118，購買 5 盒則低至 $99盒。
 

小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩

口罩發售款式

 01: 中童及女士
(約 14.5x9.5cm)
 02: 男士
約( 17.5x9.5cm)

8 月到貨，可門市自取

【其他內容】  【附購買連結】LionRock Mask Nelson 測試證口罩達 BFE/PFE > 99%! 獨立包裝口罩平售 $59/30個

口罩訂購連結 << 

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【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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