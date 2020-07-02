SOGO 有現貨買啦! 台製康匠友你口罩 成人/小童款同售 $98/50個

現時台灣口罩多在網上發售，要買現貨十分困難。但今日台製康匠友你口罩在 SOGO 即時正式開賣!

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康匠友你口罩香港經銷商的 FB 表示， 台灣製康匠友你口罩在銅鑼灣及尖沙咀 SOGO 的 FreshMart 超市有現貨正式開賣！ 發售口罩如下:

▲ 台製康匠友你口罩有現貨賣

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1.台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款)

1盒 (50片） $98



2.台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款)（中童）

1盒 (50片）$98



3.台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款)（5-8歲）

1盒 (50片）$128

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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