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SOGO 有現貨買啦! 台製康匠友你口罩 成人/小童款同售 $98/50個

行內熱話 16:40 2020/07/02

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現時台灣口罩多在網上發售，要買現貨十分困難。但今日台製康匠友你口罩在 SOGO 即時正式開賣!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

康匠友你口罩香港經銷商的 FB 表示， 台灣製康匠友你口罩在銅鑼灣及尖沙咀 SOGO 的 FreshMart 超市有現貨正式開賣！ 發售口罩如下:

台製康匠友你口罩有現貨賣

【其他內容】  【附購買連結】LionRock Mask Nelson 測試證口罩達 BFE/PFE > 99%! 獨立包裝口罩平售 $59/30個

1.台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款)
1盒 (50片） $98

2.台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款)（中童）
1盒 (50片）$98

3.台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款)（5-8歲）
1盒 (50片）$128

【其他內容】 【附訂購詳情】SPT Mask 特價賣現貨Level 1 口罩! 平均售 $75盒/50個

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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