【餐飲業寒冬】全球220萬餐廳倒閉危機！美國Pizza Hut最大加盟商申破產保護　

受疫情影響，美國餐飲業收入大減。美國必勝客（Pizza Hut）最大的加盟商 NPC International (NPC) 已申請破產保護，公司亦負債近 10 億美元。《彭博》報道指，在新冠肺炎下全球將會有 220 萬間餐廳遇到破產危機， 2 成以上餐廳需重組續命。

加盟商申請破產 曾在港設分店

NPC 目前在美國經營超過 1,225 間 Pizza Hut 及 385 間漢堡包快餐連鎖店溫蒂漢堡 (Wendy's) 。據悉，NPC 已尋求多間律師行、投資銀行、顧問公司協助解決 9.03 億元債務問題，並就重組協議進判，目標為減少公司債務，不排除會出售公司資產。

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▲ Wendy's 曾兩度進軍香港。 "> ▲ Wendy's 曾兩度進軍香港。

NPC 多年前曾進軍香港，可惜倒閉收場，例如集團旗下的 Wendy's 曾兩度進軍香港，80 年代以「得意妹」為名在尖沙咀開業，但 3 年後便倒閉離場。集團於 1991 年再以「雲狄斯」之名登陸，高峰時期曾有 11 間分店，最終於 2000 年正式撤出香港。

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▲ 皇璽餐飲集團旗下的台灣菜品牌「度小月」

本地餐飲集團收入大減

至於在香港經營台灣菜品牌「度小月」的皇璽餐飲集團近日公布業績，截至 2020 年 3 月底止全年收益按年減少 25.71% 至港幣 6,883.7 萬元，虧損按年擴大至 6,547.6 萬元。集團表示，在香港國際機場及香港市區食肆的收益可能因季節性及其他因素而出現波動，當中收入約 25% 是來自在市區開設的餐廳，因此集團的經營可能會受市區未來發展的影響。集團目前已取得 3 個餐飲品牌的特許經營權，包括台灣菜品牌「度小月」、手工花茶品牌「Flamingo Bloom」及台式茶餐廳「翰林茶館」。

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▲ 手工花茶品牌「Flamingo Bloom」

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Photo：Myeongdong、度小月香港