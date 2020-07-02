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【相關文章】網購物流合作搶商機！本地百貨公司首辦網上感謝祭翌日收件免運費兼送50元現金券

業界頭條 12:56 2020/07/02

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網購已成為新冠肺炎疫情下的新趨勢，以傳統銷售渠道為主的本地百貨公司亦要轉為網上銷售。元朗千色匯推出網上感謝祭，除了多款產品低至 3 折起，公司更送貨平台合作，推出翌日收件免運費及送出港幣 50 元現金券的優惠。

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元朗千色匯由即日起至 8 月 2 日推出網上感謝祭，優惠商品由服飾鞋履、食品、寢室用品、運動用品、實用家電等一應俱全，顧客消費滿指定金額更可享多重優惠，包括免運費送貨服務及現金券。凡於感謝祭期間購物滿港幣港幣 300 元或以上，結賬時輸入 FREE2HOME 優惠碼，每星期首 200 位顧客可享免運費送貨服務。另外，顧客凡購物滿港幣 500 元或以上可獲 UNY 生活創庫 50 元現金券（名額 1,500 個，適用於元朗千色匯 UNY 生活創庫）。

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元朗千色匯推出不同優惠

網購雖然方便，但同時亦需考慮物流的問題。是次網上感謝祭，千色匯與物流平台 Zeek 合作，為顧客提供快速送貨服務，保證今日下單，翌日收件。

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撰文 : 廖淑瑩

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