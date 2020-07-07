【附購買詳情】實惠網店發售 CareHK港產成人/小童口罩售 $109/50個

CareHK 口罩除之前在門市有售外，今日再次在網店加推!

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實惠表示，CareHK成人/小童口罩即時實惠網店同步發售‼ 每人限買成人/兒童各 1 盒。但注意每盒售價比之前的 $95 貴，售 $109，防護規格亦有點分別。

CareHK 成人/兒童 口罩 (50片裝)規格

-ASTM F2100 Level 1

-BFE 細菌過濾效率 ≥ 95%

-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 95%

-香港製

-尺寸 （成人）17.5 x 9.5 cm / （兒童） 14.5 x 9.5 cm

售價 $109

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▲ 實惠網店發售 CareHK港產成人/小童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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