【附購買詳情】實惠網店發售 CareHK港產成人/小童口罩售 $109/50個

下一篇文章
【指定分店】日本Fuji VFE/PFE/BFE>99% 口罩 卓悅售 $168/50個
CareHK 口罩除之前在門市有售外，今日再次在網店加推!
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
實惠表示，CareHK成人/小童口罩即時實惠網店同步發售‼ 每人限買成人/兒童各 1 盒。但注意每盒售價比之前的 $95 貴，售 $109，防護規格亦有點分別。
CareHK 成人/兒童 口罩 (50片裝)規格
-ASTM F2100 Level 1
-BFE 細菌過濾效率 ≥ 95%
-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 95%
-香港製
-尺寸 （成人）17.5 x 9.5 cm / （兒童） 14.5 x 9.5 cm
售價 $109
【其他內容】 【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒
口罩購買連結<<<
【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取
【其他內容】 【附購買資料】Savewo 真．立體 BFE/PFE/VFE>99% 港產口罩升級成獨立包裝 每盒仍售 $149
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟