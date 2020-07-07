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【附購買詳情】實惠網店發售 CareHK港產成人/小童口罩售 $109/50個

行內熱話 16:27 2020/07/07

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 CareHK 口罩除之前在門市有售外，今日再次在網店加推!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

實惠表示，CareHK成人/小童口罩即時實惠網店同步發售‼ 每人限買成人/兒童各 1 盒。但注意每盒售價比之前的 $95 貴，售 $109，防護規格亦有點分別。

CareHK 成人/兒童 口罩 (50片裝)規格
-ASTM F2100 Level 1
-BFE 細菌過濾效率 ≥ 95%
-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 95%
-香港製
-尺寸 （成人）17.5 x 9.5 cm / （兒童） 14.5 x 9.5 cm
售價 $109

【其他內容】  【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

實惠網店發售 CareHK港產成人/小童口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

【其他內容】 【附購買資料】Savewo 真．立體 BFE/PFE/VFE>99% 港產口罩升級成獨立包裝 每盒仍售 $149

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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