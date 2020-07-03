【保就業計劃】工廠自動化僱員變少　本地手工啤廠：租金水電補貼更實際

香港政府新冠肺炎疫情肆虐，推出多項措施救市，例如在第二輪防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃，幫全港中小企老闆向員工支薪，惟部分工廠採用全自動化生產線，員工較傳統工廠少，故「保就業」助力較低，租金減免對這些工廠來說會更有用。

本地手工啤酒廠 H.K. Lovecraft ，其青衣工廠佔地近 10,000 平方呎，創辦人林浩熙（Perry）指出他們已獲取第一輪保就業資助，第二輪則尚在等待結果。他說：「我們公司一共有 15 名員工，『保就業』確能夠幫補多少，但對力度不算很大。因為『保就業』是以員工人數計算補助的，但今時今日工廠都會偏向自動化，我們公司如果只計算廠房其實只有 4 個員工，其他同事都是會計、市場推廣等等辦公室人員。推出租金補貼之類的措施對我們來說會比 『保就業』 更加好。又或者重整一些收費其實都已經很能幫忙，水費、電費，調整差餉等等都是一條路。」

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▲ H.K. Lovecraft 保冷瓶。

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林浩熙續稱，產品銷情開始改善，雖暫未回復到去年水平，但確是好轉變。他說：「前段時間限聚令放寬銷售額因而急升，但亦很快回落。消費者的態度依然保守。只有進一步解禁，經濟大環境變好才能最幫到業界。」

餐飲業在新冠肺炎疫情下重創，而 H.K. Lovecraft 的產品又有 9 成是直接銷售向餐廳、酒吧，生意直接受到牽連。為在疫市求存，H.K. Lovecraft 正開拓銷售渠道，包括製作自家網店及推出了上門送酒的直銷服務，Perry 解釋：「後者類似牛奶公司送牛奶。我們收費大約 1,600 港元並送 8 次酒，客人給按金後，我們會借出公司的 1.5 公升裝保冷瓶，當他們飲完後，我們就上門用滿酒的保冷瓶交換。價錢雖然會高一點，但勝在夠方便。我們亦向消費者和餐廳推出了不同的優惠計劃，希望可以在疫情期間幫到手。」

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