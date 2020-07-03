  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 08:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】工廠自動化僱員變少　本地手工啤廠：租金水電補貼更實際

商管策略 07:48 2020/07/03

分享：

香港政府新冠肺炎疫情肆虐，推出多項措施救市，例如在第二輪防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃，幫全港中小企老闆向員工支薪，惟部分工廠採用全自動化生產線，員工較傳統工廠少，故「保就業」助力較低，租金減免對這些工廠來說會更有用。

本地手工啤酒廠 H.K. Lovecraft ，其青衣工廠佔地近 10,000 平方呎，創辦人林浩熙（Perry）指出他們已獲取第一輪保就業資助，第二輪則尚在等待結果。他說：「我們公司一共有 15 名員工，『保就業』確能夠幫補多少，但對力度不算很大。因為『保就業』是以員工人數計算補助的，但今時今日工廠都會偏向自動化，我們公司如果只計算廠房其實只有 4 個員工，其他同事都是會計、市場推廣等等辦公室人員。推出租金補貼之類的措施對我們來說會比 『保就業』 更加好。又或者重整一些收費其實都已經很能幫忙，水費、電費，調整差餉等等都是一條路。」

【相關文章】【疫市營商】只釀Lager破行規 港產手工啤：創業應發揮匠人精神

H.K. Lovecraft 保冷瓶。

【相關文章】【疫市營商】禁酒令來臨 手工啤廠推保冷瓶外賣回家救營業額

林浩熙續稱，產品銷情開始改善，雖暫未回復到去年水平，但確是好轉變。他說：「前段時間限聚令放寬銷售額因而急升，但亦很快回落。消費者的態度依然保守。只有進一步解禁，經濟大環境變好才能最幫到業界。」

餐飲業在新冠肺炎疫情下重創，而 H.K. Lovecraft 的產品又有 9 成是直接銷售向餐廳、酒吧，生意直接受到牽連。為在疫市求存，H.K. Lovecraft  正開拓銷售渠道，包括製作自家網店及推出了上門送酒的直銷服務，Perry 解釋：「後者類似牛奶公司送牛奶。我們收費大約 1,600 港元並送 8 次酒，客人給按金後，我們會借出公司的 1.5 公升裝保冷瓶，當他們飲完後，我們就上門用滿酒的保冷瓶交換。價錢雖然會高一點，但勝在夠方便。我們亦向消費者和餐廳推出了不同的優惠計劃，希望可以在疫情期間幫到手。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】無懼疫情夏天「雙淡市」元朗老字號蛇舖轉賣藥膳湯水
2020/06/26
【疫市營商】無懼疫情夏天「雙淡市」元朗老字號蛇舖轉賣藥膳湯水
【疫市營商】市況速遞：旺角商場復活？飾物店主：平日反比星期日更旺
2020/06/26
【疫市營商】市況速遞：旺角商場復活？飾物店主：平日反比星期日更旺
市場拓展 疫情 數碼轉型 限聚令 保就業 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 酒吧

下一篇文章

【疫市營商】為愛女棄化驗師高薪創濕疹護膚品牌：身邊人是創業打拼動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹