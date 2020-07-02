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【疫市營商】Nike裁員・Lululemon有心有力收購？搶攻家居健身市場加強用戶體驗

商管策略 10:57 2020/07/02

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運動品牌 Nike 早前宣布裁員，但另一品牌 Lululemon 卻逆市進行首次的收購計劃，買下新創健身器材公司「Mirror」！原因是新冠肺炎疫情下，居家健身成為趨勢，Lululemon 藉著今次收購希望提升用戶體驗，搶攻居家健身市場。

藉收購進軍居家健身市場

Mirror 是居家健身器材公司，其產品的外型如鏡子的連網液晶屏，用戶可以用來收看直播健身課程，同時透過螢幕倒影看見自己的動作，甚至還有一對一的遠距教學服務。在新冠肺炎疫情期間，居家健身成為大熱，Mirror 的賣點不局限於器材本身，而是標榜連結、沉浸式互動，即使在家運動也可以達到在瑜珈室、健身中心一樣的體驗。這對於不想只當傳統零售商、著重「體驗」的 Lululemon 來說，目標不謀而合。

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用戶可以用來收看直播健身課程，同時透過螢幕倒影看見自己的動作

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開設體驗店 增加顧客忠誠度

Lululemon 總裁 Calvin McDonald 指，運動服裝是佔品牌整體營收 4 成的核心產品。即使如此，Lululemon 仍將自己營造成「全體驗」品牌，例如邀請在地教練擔任「品牌大使」到店授課，去年更在芝加哥開設 4 個籃球場大小的巨型體驗店，除了展示商品外，還設有餐飲區及上課空間。Lululemon 計劃在店鋪內售賣 Mirror 的健身鏡，增加彼此產品的曝光度。

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Photo：GoToVan@Flickr、Mirror

撰文 : 廖淑瑩

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