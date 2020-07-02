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【附購買網址】新香港口罩廠 Chartered Mask Level 1 口罩現貨售 $90盒/50個

行內熱話 02:37 2020/07/02

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香港口罩廠如雨後春筍後般成立，Chartered Mask 正是其一。  

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Chartered Mask 表示，廠方於新蒲崗之10萬級無塵間內設立兩條全自動生產線，以及兩條全自動獨立包裝線。廠方將生產成人及兒童外科口罩口罩，當中成人口罩是現貨發售。

【其他內容】 【附訂購詳情】SPT Mask 特價賣現貨Level 1 口罩! 平均售 $75盒/50個

Chartered Mask 口罩規格

-香港製造
-非獨立包裝(1盒裝50個)
-符合ASTM Level 1
-符合歐洲EN14683:2019
-Bacterial Filtration Efficiency BFE ≥ 95% @1 micron 
-Particle Filtration Efficiency PFE ≥ 95% @1 micron
-產品經認可實驗室檢測合格

售價:$90盒/50個

口罩購買連結<<<

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

【其他內容】 【附購買資料】Savewo 真．立體 BFE/PFE/VFE>99% 港產口罩升級成獨立包裝 每盒仍售 $149

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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