【附購買網址】新香港口罩廠 Chartered Mask Level 1 口罩現貨售 $90盒/50個

香港口罩廠如雨後春筍後般成立，Chartered Mask 正是其一。

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Chartered Mask 表示，廠方於新蒲崗之10萬級無塵間內設立兩條全自動生產線，以及兩條全自動獨立包裝線。廠方將生產成人及兒童外科口罩口罩，當中成人口罩是現貨發售。

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Chartered Mask 口罩規格

-香港製造

-非獨立包裝(1盒裝50個)

-符合ASTM Level 1

-符合歐洲EN14683:2019

-Bacterial Filtration Efficiency BFE ≥ 95% @1 micron

-Particle Filtration Efficiency PFE ≥ 95% @1 micron

-產品經認可實驗室檢測合格

售價:$90盒/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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