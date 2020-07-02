【人人有份】港廠 Oxyair 周五售彩虹口罩 真．七色彩虹口罩購買詳情一文睇盡

港廠 Oxyair 於本週五(7月3日) 會開賣彩虹口罩七色特別版，本文會詳情教授購買重點!

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Oxyair 表示，今次會在 200000 名登記人仕中抽選出 2 批發貨次序，並會寄出付上產品購買連結的電郵。換言之今次但凡成功登記者，皆可以購得彩虹口罩七色特別版。

每位成功登記者皆可以購買一盒彩虹口罩七色特別版，每盒內有七個顏色，分別為:粉紅10個、粉橙10個、粉黃10個，粉綠10個，青10個，粉藍10個及粉紫10個，每10個為一小包，￼￼￼￼每盒共 70 個裝彩虹口罩七色特別版。

▲ Oxyair 彩虹口罩七色特別版

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Oxyair 購買活動詳情

-訂購登記期間：星期五早上11:15 至 星期六早上 11:15

-登記人數:多於 200000 人會截止

-彩虹口罩售價為 $210- (送 2 個口罩收納夾)

口罩訂購登記方式:

-登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料

-每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

-之前曾登記廠方抽籤活動之人仕也要重新登記

貨品運送方式:

可以選擇經順豐或Alfred智能櫃

順豐費用為 $30

Alfred 智能櫃 $20

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▲ Oxyair 彩虹口罩七色特別版

>>> 口罩訂購連結<<< (到活動開始時間才開通)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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