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【人人有份】港廠 Oxyair 今日售彩虹口罩 真．七色彩虹口罩購買詳情一文睇盡

業界頭條 00:00 2020/07/03

分享：

 港廠 Oxyair 於今日 (7月3日) 會開賣彩虹口罩七色特別版，本文會詳情教授購買重點!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Oxyair 表示，今次會在 200000 名登記人仕中抽選出 2 批發貨次序，並會寄出付上產品購買連結的電郵。換言之今次但凡成功登記者，皆可以購得彩虹口罩七色特別版。

每位成功登記者皆可以購買一盒彩虹口罩七色特別版，每盒內有七個顏色，分別為:粉紅10個、粉橙10個、粉黃10個，粉綠10個，青10個，粉藍10個及粉紫10個，每10個為一小包，每盒共 70 個裝彩虹口罩七色特別版。

Oxyair 彩虹口罩七色特別版

【其他內容】 新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

Oxyair 購買活動詳情
-訂購登記期間：星期五早上11:15 至 星期六早上 11:15
-登記人數:多於 200000 人會截止
-彩虹口罩售價為 $210- (送 2 個口罩收納夾)

口罩訂購登記方式:

-登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料
-每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效
-之前曾登記廠方抽籤活動之人仕也要重新登記

貨品運送方式:
可以選擇經順豐或Alfred智能櫃
順豐費用為 $30
Alfred 智能櫃 $20

【其他內容】 【附直購連結】港牌 JTK Level 1 中童口罩劈價賣 $68/50個! 現貨發售

Oxyair 彩虹口罩七色特別版

>>> 口罩訂購連結<<< (到活動開始時間才開通)

【其他內容】  【減價促銷成功】盾牌劈價至$150/50個 成人/中童/兒童 Level 2 口罩有現貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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