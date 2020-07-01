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【300萬人有資格】BNO 持有人可獲英國公民身份 居留頭 5 年可工作及讀書 部分港企可因而受惠

行內熱話 22:42 2020/07/01

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港區國安法已於 6 月 30 日晚上生效，英國政府早前已表明，若港區國安法正式落實，將會增大英國國民海外護照（BNO）持有人的權利，並提供成為英國公民的途徑。今天（7 月 1 日），英國政府正式公布，向 BNO 持有人提供 5 年「有限居留許可」（limited leave to remain），持護照人士可在這 5 年內於英國工作及讀書。持有人於英國逗留 5 年之後，可申請定居身份（settled status），再等多 12 個月就可成為英國公民。英政府同時表示，方案並沒有名額限制。 

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英國外相藍韜文於英國時間今天中午左右，到下議院發表講話，指出中國政府在香港實施港區國安法，顯然是侵蝕香港自治權，違反中英聯合聲明。藍韜文表示英國會負起對香港人的責任，並宣佈擴大 BNO 持有人的權利。最新公佈的 BNO 持有人申請成為英國公民的途徑，是護照持有人可享 5 年「有限居留許可」，期間可工作及讀書，居留 5 年後可申請永久居留身份，再多等 12 個月即成英國公民。方案除了適用於合資格 BNO 持有人之外，其配偶及子女亦受惠。

現時，約有 35 萬香港居民持有 BNO 護照，另有二百多萬合資格人士，共約 300 萬人或可獲英國公民身份。自去年反修例運動，及至近月港區國安法立法程序，都有不少港人續領 BNO，速遞公司更曾出現郵寄 BNO 續領相關文件的人龍。 

有分析指，由於英國開放英國公民身份給 BNO 持有人，相信不少安全到英國升學、招聘和銷售物業的香港企業，或可因此生意大增。

網上續領 BNO 方法及申請連結＞ 按此

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撰文 : 沈穎廉

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