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【附店舖名單】台灣藍鷹牌口罩正貨即將到貨! 在指定店舖有行貨賣!

行內熱話 20:21 2020/07/01

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  藍鷹牌香港代理剛表示，7月初會有口罩送到指定分銷店舖發售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

 藍鷹牌口罩香港代理在 FB 表示，7 月初會有小量口罩現貨送到以下店發售。 

【其他內容】  【減價促銷成功】盾牌劈價至$150/50個 成人/中童/兒童 Level 2 口罩有現貨

  藍鷹牌香港正貨分銷商發售清單

【其他內容】 新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

【其他內容】 【附直購連結】港牌 JTK Level 1 中童口罩劈價賣 $68/50個! 現貨發售

台灣藍鷹牌口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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