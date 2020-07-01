【附店舖名單】台灣藍鷹牌口罩正貨即將到貨! 在指定店舖有行貨賣!

藍鷹牌香港代理剛表示，7月初會有口罩送到指定分銷店舖發售。

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藍鷹牌口罩香港代理在 FB 表示，7 月初會有小量口罩現貨送到以下店發售。

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▲ 藍鷹牌香港正貨分銷商發售清單

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▲ 台灣藍鷹牌口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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