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【減價促銷成功】盾牌劈價至$150/50個 成人/中童/兒童 Level 2 口罩有現貨

行內熱話 15:59 2020/07/01

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一直定價進取的港商盾牌，早前終於把口罩減價求售，雖然口罩售價仍要 $150 盒，但仍有不少棒場客。盾牌再表示，將於 7 月 1 日補貨應市。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

今次發售的是盾牌成人、兒童、幼童散裝 ASTM Level 2 口罩發售，售價皆為 $150盒/50個。 

發售時間: 7 月 1 日晚上 8 時
購買連結 : 按此

購買贈品：
- 每$500訂單金額，送5對透明防水鞋套，雨季來臨適用
- 每$1000訂單金額，送100片TTI酒精濕紙巾

【其他內容】  【到貨注意】網民指 7-11 或有日製超立體口罩賣! 口罩售$95/30個連濕紙巾搓手液

盾牌口罩劈價至$150/50個

【其他內容】 新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

【其他內容】 【附直購連結】港牌 JTK Level 1 中童口罩劈價賣 $68/50個! 現貨發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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