【減價促銷成功】盾牌劈價至$150/50個 成人/中童/兒童 Level 2 口罩有現貨

一直定價進取的港商盾牌，早前終於把口罩減價求售，雖然口罩售價仍要 $150 盒，但仍有不少棒場客。盾牌再表示，將於 7 月 1 日補貨應市。

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今次發售的是盾牌成人、兒童、幼童散裝 ASTM Level 2 口罩發售，售價皆為 $150盒/50個。

發售時間: 7 月 1 日晚上 8 時

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▲ 盾牌口罩劈價至$150/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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