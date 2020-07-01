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新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起

行內熱話 03:16 2020/07/01

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香港口罩廠超過 100 間，Procare HK 香港保家正是其中一家新成立的口罩廠。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Procare HK 香港保家擁有 4 條口罩生產線，分別為 2 條成人(175mm x 95mm )和 2 條兒童(140mm x 95mm )口罩生產線，月產量達 4,000,000 個。其生產廠房榮獲 ISO14644 Class 7 無塵車間認證，生產的 Level 2 口罩更獲香港 Q 嘜。

香港保家廠房

【其他內容】【現貨發售】港牌 Aqua Mask 採頂級透氣PTFE納米料! PFE/BFE>99% 口罩售$100/50個

Procare HK 將生產 3 級口罩，而且已獲測試認證:

1.美國 ASTM F2100-19 Level 1 三層防護口罩
BFE, PFE, VFE > 95% | 通過美國 ASTM F2100-19 Level 1
2.美國 ASTM F2100-19 Level 2 三層防護口罩
BFE, PFE, VFE > 99% | 通過美國 ASTM F2100-19 Level 2
3.美國 ASTM F2100-19 Level 3 三層防護口罩
BFE, PFE, VFE > 99% | 通過美國 ASTM F2100-19 Level 3

【其他內容】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

香港保家口罩

【其他內容】 BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 有售  

Procare HK 口罩發售日期:

7月網上發售 
Level 1成人版，1盒60片 —售價: $118
Level 1小童版，1盒60片 —售價: $128

8月網上發售
Level 2成人版，1盒50片 —售價未定
Level 2小童版，1盒30片 —售價未定

Level 3 口罩未定發售日期

暫時廠方未提供更詳細的口罩開賣安定資料，日後本報會再跟進。

【其他內容】【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個   

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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