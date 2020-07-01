【附購買連結】新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起

香港口罩廠超過 100 間，Procare HK 香港保家正是其中一家新成立的口罩廠。

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Procare HK 香港保家擁有 4 條口罩生產線，分別為 2 條成人(175mm x 95mm )和 2 條兒童(140mm x 95mm )口罩生產線，月產量達 4,000,000 個。其生產廠房榮獲 ISO14644 Class 7 無塵車間認證，生產的 Level 2 口罩更獲香港 Q 嘜。

▲ 香港保家廠房

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Procare HK 將生產 3 級口罩，而且已獲測試認證:



1.美國 ASTM F2100-19 Level 1 三層防護口罩

BFE, PFE, VFE > 95% | 通過美國 ASTM F2100-19 Level 1

2.美國 ASTM F2100-19 Level 2 三層防護口罩

BFE, PFE, VFE > 99% | 通過美國 ASTM F2100-19 Level 2

3.美國 ASTM F2100-19 Level 3 三層防護口罩

BFE, PFE, VFE > 99% | 通過美國 ASTM F2100-19 Level 3

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▲ 香港保家口罩

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Procare HK 口罩發售日期:

7月網上發售 (7 月 6 日開賣)

Level 1成人版，1盒60片 —售價: $118

Level 1小童版，1盒60片 —售價: $128

8月網上發售

Level 2成人版，1盒50片 —售價未定

Level 2小童版，1盒30片 —售價未定

Level 3 口罩未定發售日期

開賣日期:7 月 6 日 (下星期一)

出貨日期:7 個工作天內安排出貨

運費說明 (到付)：

於 OK便利店 自取，收取 HK$12 (一盒) / HK$22 (兩盒) / HK$30 (三盒) 運費，或；

派送到香港住宅 / 工商地址，約收取 HK$30-48 運費 ，或；

順豐站 / 順豐中心自取，約收取 HK$30-48 運費

口罩購買網址>>

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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