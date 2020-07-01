【到貨注意】網民指 7-11 或有日製超立體口罩賣! 口罩售$95/30個連濕紙巾搓手液

今星期似乎有一批日本製 Unicharm 口罩到港，本周一 7-11 便利店才有口罩開賣 (詳情按此瀏覽)，星期二亦有網店發售 (詳情按此瀏覽)。有網民指收到「情報」，7 月 1 日 7-11 便利店又會有日本製 Unicharm 口罩發售。

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有網民在 FB 群組指， 7 月 1 日部分 7-11 便利店有日本製的超立體口罩。今次發售的口罩同樣有 2 款，一為超立體口罩盒裝套裝，30個一盒連濕紙巾和搓手液售$95﹔另一款為超立體 7 個包裝，連濕紙巾和搓手液售 $45。

▲ 網民分享一張原張未剪出的7-11售價牌，似乎消息有一定可信性(網民圖片)

另有網民補充，今次會發售口罩的 7-11 便利店主要位於在港鐵站，而且有售的分店不多。照以往經驗，7-11 便利店不同分店會返不同口罩，返貨時間亦不同。加上今次只是網友「預告」，未必一定開賣「大家經過 7-11 便利店附近，才去碰碰運氣吧。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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