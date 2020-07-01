新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

新香港口罩牌子 Gimans Care 將正式開賣口罩，廠方也是以彩虹口罩作賣點。

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Gimans Care 表示，為日本 Starday 口罩之授權批發銷售商，擁有多年口罩經銷經驗。其廠房已有十 多年口罩生產經驗，符合 ISO13485 醫療器材品質管理系統標準及 ISO10993 生物相容性試 驗，生產過程管理及產品質量方面都達到國際標準水平

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Gimans Care 彩色口罩符合 ASTM 第 2 級防護標準及 EN14683 Type IIR，細菌過濾率（BFE）、 粒子過濾率（PFE）及病毒過濾率（VFE）均達到 99%或以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌 達 99%以上。

Gimans Care 彩色口罩現有檸檬黃及晴空紫藍兩色，口罩採用獨特「Ω 型」立體構造，讓口鼻與口罩間留有更多空間，確保口罩在炎熱的夏天亦能舒適佩戴，七月起將提供薰衣草紫、蜜柑橙及玫瑰粉紅三色可供選擇。Gimans Care 彩色口罩共 有三款不同尺寸 17.5cm x 9.5cm（成人）、14.5cm x 9cm（中童）及 12.5cm x 8cm（幼童）， 以滿足不同年齡層及臉型之需要。

Gimans Care 口罩的正式零售價格將稍後公布，但早前廠方曾在 FB 作搶先銷售 ，標準成人日式立體型 50 個裝售 $138 起。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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