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小米用「Made in India」遮蓋門巿商標 印商會批傷害印度人民感情

行內熱話 22:50 2020/06/30

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中印衝突未有降溫跡象，在網絡上印度人反華情緒高漲，紛紛表示要抵制中國商品。在印度市佔率相當高的手機製造商小米，對此似乎亦有擔憂，早前更以「印度製造」（Made in India）標語覆蓋小米門巿的商標。不過此舉被全印度貿易商聯合會（CAIT）狠批傷害印度人民感情。 

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小米印度市場主管 Manu Kumar Jain 早前接受外傳訪問，稱小米的產品團隊、研發團隊，都在印度本土，大部分手機、電視產品，都是在印度製造，當中 65% 零件亦是在本地採購，印度用戶資料也 100% 留在印度，並稱抵制行動只限於網絡，未有影響小米的銷售及需求。

不過全印度貿易商聯合會（CAIT）嚴厲抨擊他的言論，指他強調小米的「印度屬性」，是政治不敏感和不尊重印度人民的表現。CAIT 認為 Manu Kumar Jain 試圖通過淡化情緒，只是為了取悅他的中國老闆，並指「限於社交網絡」的說法，傷害了數百萬印度人的感情。

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印度排名前 5 的智能手機品牌中，有四個包括小米、vivo、OPPO、Realme，都是中國品牌。根據 Canalys 發布的數據，2020 年第一季度，4 個中國品牌的出貨量加起來，佔了印度智能手機市場近 73%。

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撰文 : 何兆洋

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