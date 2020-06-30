【有片睇】三峽大壩今年首泄洪 下游城市武漢戒備 料影響經濟活動

近日，中國長江中上游一帶暴雨成災，多個城市的河流水位都超越警界線，而三峽水庫的水量亦持續增加。官媒新華社承認，為騰出水庫容量迎接未來的洪水，三峽大壩已於昨天（29 日）開啟兩個泄洪口，是三峽樞紐今年首度泄洪。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

中央氣象台已預計未來多天，四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區仍暴雨不斷。中央氣象台持續發布暴雨黃色預警，首席預報員陳濤表示，此輪降雨影響區域廣、降雨時段長、局地雨量大，降雨從四川盆地開始，一路向東發展。

【其他內容】 【附直購連結】港牌 JTK Level 1 中童口罩劈價賣 $68/50個! 現貨發售

面對持續暴雨，三峽水庫的水位持續上升，大壩也已於昨天泄洪。新華社報道，為應對洪水，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均 3.5 萬立方米/秒；而昨天早上 8 時，三峽電站 34 台機組全開。報道又提到，至 7 月上中旬，三峽水庫有可能迎來新一輪洪水。三峽大壩洩洪預料會為下游城市帶來壓力，武漢江灘管理部門已經在二級親水平台處，拉起紅色警戒線。由於洪將至，下游地區的經濟活動會受巨大影響。

【其他內容】 【附訂購詳情】SPT Mask 特價賣現貨Level 1 口罩! 平均售 $75盒/50個

【其他內容】【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l