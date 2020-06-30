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日本出現「口罩警察」 ! 不戴口罩隨時遭受死亡威脅?

行內熱話 20:59 2020/06/30

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新冠肺炎爆發近半年，不少人的生活都因此而改變。最明顯的，是很多人現在會視口罩為必需品，出門必定會戴著。而日本近日就似乎出現了不少「口罩警察」，只要見到有路人不戴口罩，就會當街辱罵、向對象吐口水甚至是威脅殺死對方，這些社會事件很快就引起日本網民關注！ 

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日本媒體 TBS 報道，日本全國出現了不少「口罩警察（マスク警察）」相關的事件，這些要求他人戴口罩的「口罩警察」會做出頗爲誇張的行爲。記者訪問了不少個案，當中一名女士試過出門忘了戴口罩，結果被一名老爺爺當街痛駡，該名老爺爺甚至拉下口罩向她吐口水，十分噁心。另外，有年輕女子在乘坐電車時沒戴口罩，只用手帕遮掩口鼻。結果，一名中年男子指罵她「沒常識」、「疫情擴大都是妳的錯」並要求她下車，最終女子哭著下車。

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比較誇張的是一名小學 6 年級男孩。他本來有戴口罩出門，但途中不小心把耳繩拉斷了。結果，一名中年女士向他大叫：「給我戴上口罩！別逼我殺了你」。而一名男子不戴口罩想進入公園，結果也被「口罩警察」堵住去路，對方更威脅會殺了他，十分恐怖。雖然戴口罩防疫十分重要，但去到這麽極端也會引起另類恐慌吧。

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撰文 : 梁綺文

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