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政府中招買錯問題口罩需回收! 香港 Medicom 發聲明指沒供貨予物流署

行內熱話 19:32 2020/06/30

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新冠肺炎疫情尚未完結，不同政府部門對口罩亦有需求。3 月時物流服務署採購了一批口罩，但懷疑口罩違反了《商品說明條例》，消息指涉事口罩來自加拿大品牌 Medicom 麥迪康。不過 Medicom 今日下午發聲明表示，從 2020 年初至今並沒有供應口罩予物流署。 

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政府在 6 月 27 日晚上發表公佈，指一批 3 月購入的口罩，當中部分懷疑涉虛假商品說明。海關正跟進一宗懷疑供應附有虛假商品說明口罩案件，物流署已全力協助海關搜證，並會繼續盡力協助調查工作。物流署回應稱，涉案公司曾付運 670 萬個口罩，共收取 1520 萬元。政府曾向 11 個政府部門分發約 312 萬個涉案口罩，當中社會福利署已將部分涉案口罩分發給安老和殘疾院舍。

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消息指涉事口罩品牌為 Medicom，不過 Medicom 在其 facebook 專頁發表聲明，指位於香港的 Medicom 為亞太區的總辦事處，已於香港經營超過 20年， 指產品符合國際認可標準，但從 2020 年初至今，並沒有供應口罩予物流署。Medicom 稱，歡迎海關採取行動，全力支持其調查以打擊市場上的假冒產品。 

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撰文 : 張文啟

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