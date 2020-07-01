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【疫市營商】醫護・IT工種需求大　移民加國查詢增3成顧問公司應接不暇

業界頭條 04:44 2020/07/01

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去年發生社會運動部分香港人已醞釀移民潮，「港區國安法」落實及推行令移民議題再次炒熱，移民顧問公司查詢應接不暇。有專營加拿大移民的顧問指，查詢移民的港人急升 3 成，直言比「97 年更勁」，但對生意幫助還要再觀察。

移民顧問生意或上升

樂活諮詢顧問諮詢總監 Sarah Leung 表示，自去年 6 月開始已經收到加拿大移民的查詢，查詢人數更急升 3 至 4 成。對於查詢移民人數急升，她認為情況比起 1997 年回歸更強勁，甚至有急切性。

【相關文章】移民顧問公司生意滔滔？回本也要看地區

加拿大不同行業都有需求，例如資訊科技、醫護、幼兒服務及零售業等。

年輕人較吃香 IT・醫護工種需求大

加拿大一向是港人熱門的移民地點，Sarah 表示加拿大每個省有不同創業計劃，進入門檻以計分為主，例如根據申請人的年齡、學歷、技能等評分。當中一些新發展的區域因為人口不多，對於創業移民的門檻較低，相反多倫多、溫哥華這些大城市的評分門檻則較高。她又指，加拿大不同行業都有需求，如資訊科技、醫護、幼兒服務及零售業。

【相關文章】土耳其創業 投資優惠多惟注意語言不通

金灣第一投資總監宋士銓（左）及樂活諮詢顧問諮詢總監 Sarah Leung。

【相關文章】公司轉戰東盟市場？顧問：找當地人拍檔忌隔山買牛

地產商推虛擬導覽

移民外國除了關心自己的「飯碗」，居住地方亦十分重要。金灣第一投資總監宋士銓（Edgar）表示，新冠肺炎疫情雖然影響加拿大樓市成交，但未見有業主減價情況。此外，該公司亦因應疫情推出虛擬導覽服務，讓買家在新冠肺炎疫情下仍能在家中「睇樓」。

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Photo：pexels，Daniel Lobo、VV Nincic@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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