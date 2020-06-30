【不敵疫情】瑞典H&M關閉全球170間分店　轉攻網銷・二手交易

新冠肺炎疫情肆虐正面衝擊全球零售業，繼知名時裝零售商 ZARA 宣布關閉全球過千間分店後，大如瑞典服裝品牌 H&M 也不敵，虧損近 6.95 億美元，創 10 年來新高，並宣布將關閉全球 170 間分店。H&M 集團透露，消費者由實體消費轉至網上等渠道消費，故公司會加強網上營銷及二手交易市場。

受新冠肺炎疫情因素等影響，H&M 在 2020 財年第 2 季業績（3 至 5 月）中，虧損達 6.95 億美元。H&M 集團執行長 Helena Helmersson 表示，第二季虧損將令最多約 80% 分店關閉，門市零售需求疲弱，儘管集團立刻採取關店決定，仍無法彌補收入跌 50%。

【相關文章】 快時尚品牌沒落？Zara母公司關全球1200分店 斷捨離・電貿網購加速轉型

▲ H&M 經 CO:LAB 投資 Sellpy 二手交易平台。

【相關文章】【疫市營商】歐美網上消費因肺炎疫情急升 全球中小企加速轉型

雖然門市的業績下跌，但網上購物情況增加。Helena Helmersson 續指，新冠肺炎無疑改變消費者的消費模式，增加線上消費客戶，而許多慣性到實體店僱客，現在是多渠道消費，且更多男性會上網購物。此外，H&M 會加強二手交易業務，2015 年經 CO:LAB 投資 Sellpy 二手交易平台，最近更登陸德國市場。

H&M 在香港有 16 間門市分店，遍布港九新界，未知今次關店會否牽涉香港分店。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Linnie@Flickr