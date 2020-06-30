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【附直購連結】日本製 Unicharm 超立體口罩 售$138/30個 現貨發售

行內熱話 15:49 2020/06/30

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 昨日在 7-11 便利店買不到日本製 Unicharm 超立體口罩 (按此瀏覽報道)? 今日還有機會，有網店發售 Unicharm 超立體 3D 三層口罩 M碼 (30枚入)。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網店 Barbiebox 表示，今晚 10 時會開售 Unicharm 超立體 3D 三層口罩 M碼 (30枚入)，售價為 $138 盒，也算合理。 注意每人限買一盒。購買滿 $300 免運費。

 【其他內容】 【附訂購詳情】SPT Mask 特價賣現貨Level 1 口罩! 平均售 $75盒/50個

日本製 Unicharm 超立體口罩

>> 口罩訂購連結 << (6 月 30 日晚上 10 點開賣)

【其他內容】【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個   

【其他內容】  【附開賣詳情】小店賣 SOSo Mask 現貨! 紫/黃/藍 Level 2 彩虹口罩售$90盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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