【附直購連結】日本製 Unicharm 超立體口罩 售$138/30個 現貨發售

昨日在 7-11 便利店買不到日本製 Unicharm 超立體口罩 (按此瀏覽報道)? 今日還有機會，有網店發售 Unicharm 超立體 3D 三層口罩 M碼 (30枚入)。

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網店 Barbiebox 表示，今晚 10 時會開售 Unicharm 超立體 3D 三層口罩 M碼 (30枚入)，售價為 $138 盒，也算合理。 注意每人限買一盒。購買滿 $300 免運費。

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▲ 日本製 Unicharm 超立體口罩

>> 口罩訂購連結 << (6 月 30 日晚上 10 點開賣)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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