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【疫市營商】客路獨特仍不敵肺炎疫情　秋葉原老牌女僕Cafe年底前結業

業界頭條 12:38 2020/06/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，日本飲食界出現結業潮，連有固定客路的女僕咖啡店也不能幸免。在秋葉原有 14 年歷史的女僕咖啡廳「私設圖書館 schatzkiste」（私設図書館シャッツキステ），早前宣布將在今年 12月結業。店主 Erice 指，疫情令不少人的生活模式轉變，店舖無法以開源節流的方式繼續營運，決定結束營業。

生活模式改變 女僕咖啡廳終結業

店舖的官網顯示，咖啡店計劃在今年 12 月至下年 3 月關閉，而具體結業日期將按新冠肺炎疫情發展、財政赤字以及「女僕」職員的未來規劃狀況再作決定。店主 Erice 表示，這次疫情改變了很多人的生活模式，令店舖難以繼續提供價格相宜的服務及良好的聘用條件，也無法透過開源節流籌措資金。

【相關文章】日本食店結業潮？和民關閉65分店・幸樂苑縮營業時間

「私設圖書館 schatzkiste」的結業聲明

此外，在新冠肺炎疫情下市民本應留在家中減少與人接觸，但店舖如果繼續營運就需要顧客和女僕離家，而店主不希望在這個時候呼籲顧客前來光顧。在考慮以上多項因素後，決定結束有 14 年歷史的「schatzkiste」。雖然如此，店主表示不排除未來還有機會舉辦社團活動、同人展和「一日 Cafe」等活動，希望以後還能再現「schatzkiste」的世界觀。

老字號食店紛紛結業

日本近月有不少「老字號」食店宣布結業。當中有 45 年歷史、以售賣黑咖哩聞名的東京神田神保町「キッチン南海」餐廳已於 6 月 26 日宣布結業。據說年屆 90 歲的社長南山茂以「餐廳所在的大廈嚴重老化」為由，結束餐廳營運。

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以售賣黑咖哩聞名的「キッチン南海」在6月26日宣布結業

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Photo：Asanagi、シャッツキステ@Twitter、卡卡@知乎

撰文 : 廖淑瑩

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