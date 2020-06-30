港區國安法今早正式通過。美國商務部宣布，將暫停實施給予香港特殊待遇的規定，包括出口許可證豁免。另外，由即日起終止對香港輸出國防設備，並限制軍民兩用科技出口（dual-use technology）到香港。

買路由器或需審批

精確環球諮詢資訊科技總監陳家豪表示，美國限制軍民兩用科技出口對企業有影響，尤其對通訊業、初創企業。他解釋，通訊業使用的路由器（router），當中的加密技術可能涉及軍用科技，本地企業購買這些美國公司製造的路由器時或需審批。美國專門售賣路由器的公司，可能因為政府的限制措施，令銷售定單下跌。

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除了對通訊業響，陳家豪認為美國的「科技出口限令」措施亦會影響投資者對本地的初創企業的信心，因為初創企業產品及服務大多屬於科技範疇，在限制措施下未知能否出口到美國，可能會令投資者信心下跌。

雖然美國對出口到香港的科技產品實施限制，但陳家豪認為，對於政府採購方面會有好處，可以購買中國或其他的產品，反而可以減少開支。

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港府﹕企業已有代替品

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今早發表聲明，指港區國安法立法將增加美國科技流入解放軍或中國國家安全部的風險，因此撤銷香港的特殊地位。聲明又指，美國商務部已暫停對香港優惠待遇，包括暫停提供出口許可證豁免，並繼續評估撤回其他特別待遇。香港特區行政長官林鄭月娥表示，美國制裁的措施或會有少許不便，但很多使用這些產品的行業已有代替品。

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Photo：John Sonderman、Sean MacEntee