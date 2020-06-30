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台灣藍鷹牌口罩禁令後首售口罩 竟然賣大陸生產貨!

行內熱話 03:19 2020/06/30

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近日香港湧現不少台灣製口罩賣，尤其是受港人愛戴的藍鷹牌口罩。台灣藍鷹牌在 FB 表示，今日會開賣口罩，本來是好事，但卻令不少網民非議。

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根據官方 FB 指，今次台灣藍鷹牌口罩在禁令完結首次重售口罩，不是台灣製的藍鷹牌口罩，而是菲尼斯平面活性碳口罩(NP-12XPH)，最大的問題是中國製造，而不是台灣製貨品。不少台灣網民直指廠方安排有問題。

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有網民更指香港有台灣製藍鷹牌口罩賣，在官方在台灣卻不發售台灣製藍鷹牌口罩。有網民直指「我們是世界第二大口罩生產地，你們居然拿中國製的出來賣給支持藍鷹的粉絲？」「看到陸製已經不知道該說什麼了⋯⋯台製出口國外，陸製自己用」等等。更有網民指:「以後不會再買藍鷹了」至截稿止，廠方沒有回應網民的投訴。

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台灣藍鷹牌口罩首發重售口罩

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撰文 : 張文啟

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