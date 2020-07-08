【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

現時市場上有很多間港產口罩廠，所以競爭十分激烈，要突圍的話不易。有不少廠商已推出彩虹口罩。福罩 Fortune Mask 則再進一步，推出圖案口罩應市。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

福罩表示，4 款圖案口罩正式接受預訂，包括:【星星款】、【水彩款】、【牛仔波點款】和【貓貓款】。這圖案口罩同樣採用福罩【傳統裝】及【小確幸裝】的美國優質熔噴布及內層親膚布，BFE 同 PFE 達 98% 或以上！提供成人尺寸（17.5cm）和中童尺寸（14.5cm），可作親子裝。

此口罩由即時發售，售完即止。每盒售價為 $130/20個

【其他內容】 【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

▲ 福罩圖案口罩所採用的原料

口罩訂購連結<<<

▲ 福罩圖案口罩

【其他內容】 【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

【其他內容】 【指定分店】日本Fuji VFE/PFE/BFE>99% 口罩 卓悅售 $168/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l