【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感

擔心炎夏佩戴一般平面外科口罩會感到侷促的朋友，深水埗電子特賣城現正熱賣的新產品可能會是大家的心水。只因當中是一款 3D 立體口罩支架，當用上 3D 立體口罩支架後，戴普通口罩時，就會變得如同戴 N95 口罩般立體，減卻口鼻侷促感。

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這款 3D 立體口罩支架的用法是蓋於用家的口、鼻，之後當再戴上一般平面外科口罩的話，那麼口罩就會被撐起，變得如同戴 N95 口罩般立體，感覺上可減卻戴口罩時，口、鼻會感到侷促的情況。值得一提的是產品售價只是 HK$5，如果產品效用不似預期的話，還不至於落得超心痛收場，有興趣的朋友不妨到位於深水埗福仁商場地面的門市選購。

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▲ 深水埗電子特賣城現正熱賣售價為 HK$5 的 3D 立體口罩支架。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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