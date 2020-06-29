【附售賣地點】九巴推口罩自動售賣機! 隨時可買 KMB 自家製口罩 售$20包/10 個

新冠肺炎疫情尚未完結，口罩仍是巿民的日常生活必需品。九巴宣布，首階段將於 4 個轉車站設置口罩自動售賣機，供有需要的市民購買。口罩由載通國際自家製造，一包 10 個，售價為每包 20 港元。

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九巴的口罩自動售賣機首階段設於 4 個地點，分別是大欖隧道轉車站（往元朗方向）、紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）、屯門公路轉車站（往屯門方向）及屯門公路轉車站（往九龍方向）。其中 3 個轉車站的口罩自動售賣機已正式運作，屯門公路轉車站（往九龍方向）一個最快於明天 (30日) 投入服務。

▲ 九巴自家製口罩

九巴計劃未來將於更多地方增設口罩自動售賣機，方便不同區域的市民購買。九巴的口罩為三層外科成人口罩，大小為 17.5 X 9.5厘米；細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少 95%，過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布，三層物料有效阻隔飛沫和細菌，符合 ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產，並於香港生產。

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另外九巴表示 7 月將推出新措施加強車廂清潔，當中包括增加在車廂內放置消毒潔手啫喱，供乘客和員工使用，以及更換 3000 部巴士上車位置的消毒地毯。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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