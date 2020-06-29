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【一盒齊色】真．七色彩虹口罩人人有份唔駛抽! 港廠 Oxyair Mask HK 周五售彩虹口罩一盒 70 個

業界頭條 22:21 2020/06/29

分享：

上星期香港口罩廠 Oxyair Mask HK 在表示，7 月 3 日早上 11 時將開賣七色彩虹口罩，今日廠方提供詳細購買安排。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示七色彩虹版口罩，每盒共有七包口罩，每個顏色有一包，每包有十個，每盒合共有 70 個口罩，一盒有齊所有口罩顏色。售價則為 $210盒/70個，每人限買一盒。。 

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今次發售雖然都是抽籤，但抽選的只是出貨次序，換言之是不用抽獎，只要買家購買就會有貨!廠方指會分兩批出貨，並在購買後兩個月內出貨。

廠方網址按此

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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