【附開賣詳情】小店賣 SOSo Mask 現貨! 紫/黃/藍 Level 2 彩虹口罩售$90盒

香港口罩廠 SOSo Mask 推出彩虹色 Level 2 口罩後，大受用戶歡迎。May 姐生活百貨剛表示，6 月 30 日將有彩虹色 Level 2 口罩到貨!

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當日口罩發售款式如下:

-成人174 黃色平裝 30個售 $90

-成人174 藍色平裝 30個售 $90

-成人174 藍色錫紙 30個售 $100

-成人174 紫色平裝 30個售 $90(限制每人1盒，總數120盒)

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發售時間:6 月 30 日下午 1 時至 5 時

發售地點: 旺角登打士街56號家樂坊2307室

查詢電話:6732 8865

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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