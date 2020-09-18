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【疫市營商】咖啡店趁中秋夥烘焙教室推特色月餅禮盒

商管策略 09:20 2020/09/18

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新冠肺炎肺炎疫情令市民的消費意欲大減，最近疫情緩和又臨近中秋，中小企各出奇謀尋商機搶客。咖啡店 Urban coffee roaster 與香港新創品牌「大頭芋」近日合作推月餅禮盒，各取所長。

Urban coffee roaster 推出月餅禮盒應節，月餅方面由「大頭芋」製作，每個禮盒包含：兩個奶皇傳統月餅、兩個芝士拉絲芋泥月餅、8 個中秋綜合咖啡包。公司創辦人歐祖華（Gary）表示是次咖啡包的味道經過特殊調整，整體風味更能搭配月餅。

愛咖啡愛到炒豆？金融專才棄本業自創咖啡品牌下一頁

月餅印有 Urban coffee roaster 的 logo，除了四個月餅外會有八個咖啡掛耳包。

買一送一・半價・網購再折　月餅商奇謀最後衝刺搶客（附訂購連結）下一頁

歐祖華說：「它和大頭芋的招牌芋頭蘇一樣無添加防腐劑，保質期會較短，常溫下是 3 天，雪藏的話是 14 天。所以我們是採用預訂形式的，訂購後便可以在指定時間到門市自取了。今次我們不會做太多，9 月 23 日便會停止預訂了。」

除了月餅禮盒外，Urban coffee roaster 近日亦在 YouTube 開設了店舖同名頻道專門講述咖啡知識。歐祖華說：「疫情前我們也有打算開  YouTube 頻道，算是因為新冠肺炎疫情加快了進度。介紹咖啡知識短片在 YouTube 不難找，但大部分是英文、國語，廣東話相對少，我們就抱著不妨一試的心態去拍片。」

Urban coffee roaster 創辦人歐祖華（Gary）拍攝短片分享咖啡知識。

商場救市搶推限時優惠　代購平台・直播帶貨兼送米芝蓮月餅下一頁

他續稱：「除了入門級及進階級的咖啡知識外，我們都會釐清一些對咖啡的誤解，例如不少人會覺得咖啡好喝與否是看咖啡師或者炒豆技術，其實原材料才最重要。就好像煮飯一樣，材料夠好就不會太難吃，差材料怎沖都難以變魔術般做到好喝，單是材料便影響到 7 成味道。」

正因如此，歐祖華不停走訪全球，包括親身到非洲尋找最好的咖啡豆，遊歷亦令他找到不同的咖啡潛力產品。早在 2014 年他便將台灣盛行的掛耳包帶回香港，是全港最早一批推出掛耳包的咖啡店，新冠肺炎疫情下大家難以外出買咖啡，方便的掛耳包重新進入消費者的視線，反應不俗。

新批次的掛耳包更加重視便携性。

人流非商場生意來源？葵涌商廈教育中心： 客戶主要是家長介紹：見下一頁】 

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撰文 : 陳文政

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