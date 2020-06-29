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【保就業計劃】半年工資補助幫到手？東瀛遊：冀開自遊行・健康碼減價降成本

業界頭條 17:51 2020/06/29

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香港特區政府推出「保就業」計劃補助工資，以應對新冠肺炎疫情對經營環境影響；今日公布第二批「保就業」計劃名單，獲批僱主有 33,679 名，98% 為 50 名員工以下的中小企，政府補貼工資約 65 億港元。

政府為應對疫情實施出入境管制，旅行社直接受衝擊。東瀛遊執行董事禤國全表示，公司出港旅遊生意已完全停止；港幣 9,000 元「保就業」計劃的補助金，有助提升公司的生命力。他透露，獲「保就業」計劃 6 個月補助金為 1,189 萬元，承諾留用受薪僱員 519 人。

【相關文章】 政府「旅遊就在香港」振興旅遊？業界：限聚令仍在難有大改善

東瀛遊執行董事禤國全（資料圖片）

禤國全坦言，不希望長期依賴政府補助金，因此希望政府可以參考以下兩項建議。第一，當局應跟其他國家地區政府溝通，優先開放 5 天出境旅行團，因較易管理，繼而陸續開放自遊行；第二、港版「健康碼」檢測費不應昂貴，料近港幣 2,000 元會造成出遊障礙，如調整至 200 至 300 元內能助公司控制成本，助旅遊業復蘇。

【相關文章】旅遊氣泡可佔全球GDP近4成　帶動中小企工業・亞太區及歐洲成首例

保就業計劃秘書處上周五向 30,016 成功申請者僱主派發工資補貼，稍候在網上公布第三批「保就業」計劃的僱主發放工資補貼，涉及金額港幣 77 億元，申請者請留意網上公布。

【相關文章】毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈

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撰文 : 鍾采餘

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