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【附訂購詳情】SPT Mask 特價賣現貨Level 1 口罩! 平均售 $75盒/50個

行內熱話 16:51 2020/06/29

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 近來香港口罩廠不斷推出新優惠，今次 SPT Mask 為現有客戶推出新口罩優惠。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

SPT Mask 表示，將以超值優惠價出售三層過濾口罩（成人）給曾購買SPT Mask產品的客戶。客戶可以超值優惠價 $150 購買 2盒 50 片裝 Level 1 成人口罩（平均每盒 HK$75 ）。

 【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

SPT Mask 口罩優惠

口罩優惠詳情:
 
-名額：20,000個（以抽籤形式，非先到先得）
-登記方法：由即日起至 7月 2 日（星期四）中午12時正 
-開售日期： 7️ 月 3️ 日至 7️ 月 6️ 日（成功抽中的顧客會在這段期間收到專屬的購買碼）
-發貨日期：付款後 10 天內發貨，否則可全數退款
-取貨方式：上門自取（免費）、順豐速運（+HK$30）
-付款方式：信用卡、PayMe、Apple Pay、Google Pay
-口罩訂購按此<<

【其他內容】直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩 

【其他內容】  【附優惠碼】THE GULU 買口罩即減 $40! 歐盟 Type II 口罩只售 $40/50個

免費自取點：
1. 灣仔 | 灣仔譚臣道76號-78號卓信商業大廈2樓02室
2. 鑽石山(健福堂) | 鳳德道111號鳳德商場2樓N238號舖
3. 大埔太和(健福堂) | 太和邨安和樓313A&314A號舖
4. SPT 口罩夢工場 | 沙田石門安麗街11號企業中心23樓2319室

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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